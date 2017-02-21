В Сызрани под лед провалилась Нива

Инцидент произошел вечером 17 февраля на реке Сызранка.



Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», молодые люди выехали на реку в районе Уваровки и доехали до «двухгорья», где их машина провалилась под лед.



На помощь парням пришли добровольцы, но машину удалось вытянуть на крепкий лед только к утру.





