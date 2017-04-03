В Сызрани осудили вора, укравшего 220 наименований чая, кофе и конфет

В Сызранском городском суде рассмотрено дело «чайного» вора.



Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», в ночь с 14 на 15 ноября мужчина, разбив стекло витрины, проник в торговый модуль и похитил хранящиеся там продукты. Согласно материалам дела, преступник украл более 220 наименований товаров: 160 различных марок чая, а также кофе, конфеты и шоколад. Сумма похищенного товара оценивается в 35 тысяч рублей.



Вскоре мужчину задержали. Оказалось, что у него за плечами было две судимости, а новое преступление он совершил, будучи на условном сроке.



В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы. С учетом неотбытого срока, окончательное наказание вору - два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.