В Сызрани найден обезглавленный труп 79-летнего пенсионера

Как пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пенсионер умер примерно за неделю до этого. За это время тело мужчины обгрызли собаки, которые жили на территории его участка, в результате чего труп оказался обезглавленным.Сообщается, что в настоящее время эксперты выясняют, была ли смерть мужчины естественной.