В Сызрани мать заставляла ребенка просить денег у прохожих на операцию
Во время патрулирования проспекта 50 лет Октября сотрудники полиции заметили одинокую девочку, которая попрошайничала.
Полицейские забрали 14-летнего ребенка в отдел полиции. Оказалось, что просить деньги у прохожих девочку заставляла 40-летняя безработная мать. Спустя полчаса она сама пришла в отдел и призналась, что была неподалеку и видела, как стражи правопорядка забрали ее ребенка. По данным сотрудников полиции, женщина заставляла девочку попрошайничать, объясняя это тем, что им необходимы деньги на операцию.
По факту вовлечения родителем несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские забрали 14-летнего ребенка в отдел полиции. Оказалось, что просить деньги у прохожих девочку заставляла 40-летняя безработная мать. Спустя полчаса она сама пришла в отдел и призналась, что была неподалеку и видела, как стражи правопорядка забрали ее ребенка. По данным сотрудников полиции, женщина заставляла девочку попрошайничать, объясняя это тем, что им необходимы деньги на операцию.
По факту вовлечения родителем несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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