В Сызрани из-за подвижки грунта обрушился вход в штольни

Как сообщает региональное ГУ МЧС, из-за подвижки грунта произошло обрушение тыльной стороны штольни. Металлоконструкция над главным входом не выдержала, поэтому его полностью завалило.Подъездные пути к штольне перекрыли. В ликвидации обвала принимали участие 10 человек и 4 единицы техники.Сообщается, что сегодня, 24 апреля, комиссия Ростехнадзора должна установить причины произошедшего и возможность дальнейшей эксплуатации штольни.