В Сызрани газелист сбил 17-летнюю девушку

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 54-летний водитель ГАЗели ехал со стороны проспекта Королева в направлении проспекта Космонавтов. По предварительной версии полицейских, в пути мужчина сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на "зебре".Сразу после этого мужчина отвез пострадавшую в одну из больниц, а затем вернулся на место происшествия. По данным полиции, в момент аварии автомобилист был в трезвом состоянии. Проводится проверка.