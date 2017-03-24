В Сызрани автомобилистка на «десятке» врезалась в Ладу Калину. Пострадал 4-летний ребенок
ДТП произошло сегодня утром.
46-летняя женщина за рулем «десятки» ехала по улице Фрунзе со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Крупской. Совершая обгон, автоледи выехала на «встречку», где столкнулась с Ладой Калиной под управлением 27-летнего водителя (водительский стаж 2,5 года), который ехал во встречном направлении.
В результате ДТП 4-летний мальчик, находившийся в Калине, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ребенок был доставлен в больницу. Кроме того, предполагаемая виновница ДТП также была госпитализирована с переломом правой голени.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все подробности произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
46-летняя женщина за рулем «десятки» ехала по улице Фрунзе со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Крупской. Совершая обгон, автоледи выехала на «встречку», где столкнулась с Ладой Калиной под управлением 27-летнего водителя (водительский стаж 2,5 года), который ехал во встречном направлении.
В результате ДТП 4-летний мальчик, находившийся в Калине, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ребенок был доставлен в больницу. Кроме того, предполагаемая виновница ДТП также была госпитализирована с переломом правой голени.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все подробности произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 марта 2017
91
24 марта 2017
122
24 марта 2017
221
24 марта 2017
159
24 марта 2017
131
24 марта 2017 , 17:46
97
Он пройдет 26 марта в 15:00 в ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16). Автором проекта и...
24 марта 2017 , 17:44
91
Он состоится 26 марта в 10:00 в детской музыкальной хоровой школе № 1 (ул. Физкультурная, 98б).
24 марта 2017 , 17:26
92
Фальшивый документ у жителя Саратовской области изъяли сотрудники Росгвардии.
24 марта 2017 , 17:19
139
ДТП произошло сегодня утром.
24 марта 2017 , 16:16
327
Готовность многоуровневой развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова строители оценивают в 80%
В планах на начало сентября - запуск проезда по новому тоннелю на Московском шоссе.
24 марта 2017 , 16:14
122
Полиция задержала их на станции Кузоватово.
24 марта 2017 , 15:37
221
Мостовой переход через реку Самару готов на 30%.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5904
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5219
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3970
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3946
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1036
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1093
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
974
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1767
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...