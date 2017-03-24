В Сызрани автомобилистка на «десятке» врезалась в Ладу Калину. Пострадал 4-летний ребенок

46-летняя женщина за рулем «десятки» ехала по улице Фрунзе со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Крупской. Совершая обгон, автоледи выехала на «встречку», где столкнулась с Ладой Калиной под управлением 27-летнего водителя (водительский стаж 2,5 года), который ехал во встречном направлении.В результате ДТП 4-летний мальчик, находившийся в Калине, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ребенок был доставлен в больницу. Кроме того, предполагаемая виновница ДТП также была госпитализирована с переломом правой голени.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все подробности произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.