В Сызрани Шевроле Круз «потеряла» задние колеса, врезавшись в столб

Как пишет интернет-портал «Маленькая Сызрань», иномарка врезалась в столб линии электропередач. По предварительной версии, автомобиль занесло, после чего он вылетел на левую обочину и въехал в столб. В результате у иномарки было вырвано оба задних колеса.По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля. Они были госпитализированы в ЦГБ Сызрани.