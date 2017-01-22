В Сызрани Шевроле Круз «потеряла» задние колеса, врезавшись в столб
ДТП произошло сегодня около 10:30 на обводной дороге вдоль урочища «Монастырская гора».
Как пишет интернет-портал «Маленькая Сызрань», иномарка врезалась в столб линии электропередач. По предварительной версии, автомобиль занесло, после чего он вылетел на левую обочину и въехал в столб. В результате у иномарки было вырвано оба задних колеса.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля. Они были госпитализированы в ЦГБ Сызрани.
Как пишет интернет-портал «Маленькая Сызрань», иномарка врезалась в столб линии электропередач. По предварительной версии, автомобиль занесло, после чего он вылетел на левую обочину и въехал в столб. В результате у иномарки было вырвано оба задних колеса.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля. Они были госпитализированы в ЦГБ Сызрани.
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