В Сызрани 42-летняя автоледи сбила 84-летнюю пожилую женщину
Инцидент произошел вчера около 15 часов дня на улице Володарского.
Как пишет «Маленькая Сызрань», 42-летняя женщина за рулем Киа Рио сбила пенсионерку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода у дома №16.
После ДТП пострадавшая была доставлена в ЦГБ Сызрани.
Как пишет «Маленькая Сызрань», 42-летняя женщина за рулем Киа Рио сбила пенсионерку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода у дома №16.
После ДТП пострадавшая была доставлена в ЦГБ Сызрани.
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