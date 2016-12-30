В Сызрани 21-летний парень на Приоре сбил 12-летнюю девочку
Инцидент произошёл вчера в 11:30 на проспекте 50 лет Октября.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 21-летний водитель за рулем Лады Приоры ехал со стороны села Уваровка в направлении проспекта Космонавтов. По предварительной версии полицейских, в пути молодой человек сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на «зеленый» свет.
В результате ДТП ребенок с травмами был доставлен в одну из больниц.
По данным полиции, в момент аварии автомобилист был в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 21-летний водитель за рулем Лады Приоры ехал со стороны села Уваровка в направлении проспекта Космонавтов. По предварительной версии полицейских, в пути молодой человек сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на «зеленый» свет.
В результате ДТП ребенок с травмами был доставлен в одну из больниц.
По данным полиции, в момент аварии автомобилист был в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
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