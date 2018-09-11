В Струковском День города отметили шутками и выступлениями скейтбордистов

В мастерской «Строим город» детям и родителям предложили вместе создать из подручных материалов достопримечательности Самары. Самыми популярными стали ракета, Волга и цветы. Часть поделок участники взяли с собой, остальные теперь украшают Струковский сад.На большой карте Самары можно было отметить флажками свои любимые места города. Больше всего голосов получили парк Гагарина, Загородный парк и набережная.В новом скейтпарке прошел турнир по экстремальным видам спорта. Участники турнира показывали лучший трюк в воздухе, на трубе и грани. Также выступили опытные спортсменов.А с 15.00 в летнем театре Струковского сада проходило выступление участников движения «Самарский КВН». В марафоне приняли участие почти два десятка студенческих и школьных команд КВН.