В Советском районе готовятся к весенней генеральной уборке

В Советском районе создан специальный штаб, который объединяет представителей власти, управляющих компаний, социальных учреждений, промышленных предприятий. Уже определены работы, рекомендованные для выполнения в период проведения месячника, обозначены сроки их выполнения.

- Основные виды работ, которыми нам предстоит заняться, - это очистка территорий от зимних накоплений, вывоз мусора, ремонт и установка малых архитектурных форм, ремонт контейнерных площадок и приведение в порядок строительных площадок, очистка цоколей и опор от несанкционированной рекламы, уход за зелеными насаждениями, - рассказывает заместитель главы районной администрации Сергей Мухранов.

В ходе месячника запланировано избавить от граффити и объявлений фасады 696 домов, отремонтировать водосточные трубы 43 и цоколи 35 зданий, очистить от мусора подвалы 32 и чердаки 20 строений, отремонтировать и покрасить 770 урн. Также несанкционированную рекламу снимут со столбов и деревьев, покрасят ограждения строек и предприятий.

Планируется, что в месячнике по благоустройству примет участие более 60,5 тысячи человек. Основной объем работ выполнят управляющие организации, ведомства, ЖСК и ТСЖ, ими уже предоставлены поадресные графики уборки придомовых территорий. Им на помощь придут социальные и образовательные учреждения, промышленные предприятия, объекты потребительского рынка. В настоящее время с представителями этих организаций проводится активная работа, уточняются задания, обговариваются условия, определяются границы территорий.

Кроме того, помочь привести в порядок свой район смогут все его жители. Очень скоро на информационных щитах ЖЭУ, в подъездах и помещениях ТОС появятся сведения о том, где можно получить инвентарь, перчатки, мусорные мешки. По словам представителей управляющих организаций, инвентарь имеется в достаточном количестве, обеспечены им будут все желающие.

На 22 апреля запланировано проведение общегородского субботника, на который в районе ждут более 17,5 тысячи человек.