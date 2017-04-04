В Советском районе Самары обнаружили нелегальный игорный клуб

Незаконно функционирующее заведение было обнаружено полицейскими в январе текущего года.



Из помещения были изъяты компьютеры с доступом в Интернет. По данным полиции, организатором является 30-летний ранее не судимый местный житель. В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Мужчина находился под подпиской о невыезде.



Однако в дальнейшем полицейским поступила информация о том, что мужчина не прекратил противозаконную деятельность. 29 марта в том же помещении сотрудники полиции изъяли 12 мониторов, 13 системных блоков, черновые записи и деньги. На момент проверки в заведении были четыре игрока и администратор, которые не стали отрицать факт проведения незаконных игр.



Следственными органами было возбуждено еще одно уголовное дело. Решается вопрос об объединении дел в одно производство.