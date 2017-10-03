В Советском районе Самары объединили школы №№91 и 151

До объединения в школе №151, которая находится в переулке Бельского, обучались всего 148 человек. Школа считалась малокомплектной. Так, например, в девятом классе насчитывалось всего 11 учеников, в пятом – 13.Теперь в объединенной 91 школе (здание находится на улице Балаковской,10а) занимаются 852 человека. При реорганизации сохранили весь педагогический состав. Объединение школ приведет к увеличению финансирования. Это скажется как на качестве организации учебного процесса, так и на зарплатах учителей.