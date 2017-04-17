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В Сбербанке действуют пониженные ставки по потребительским кредитам

Майские праздники — начало сезона пикников и выездов на дачу. Купить нужные материалы и сделать ремонт в дачном домике, или построить новый проще всего к потребительским кредитом Сбербанка. Особое предложение по ставкам действует до 30 апреля.

По условиям предложения минимальная ставка по «Кредиту под поручительство физических лиц» составит всего 13,9%. Клиенты, которые получают зарплату или пенсионные начисления на карту Сбербанка, могут взять кредит со ставкой от 12,9%. Также Сбербанк снизил ставки по другому популярному продукту «Потребительский кредит без обеспечения». Нижний уровень ставки — 14,9%. Для клиентов ставка ещё ниже — 13,9%. Ставка действует при займе от 300 тысяч рублей.

Помимо снижения ставок Сбербанк увеличил максимальную сумму по потребительским кредитам. Теперь максимальная сумма по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 5 миллионов рублей (ранее 3 миллиона), по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 3 миллиона рублей (ранее 1,5 миллиона).

Для оформления кредита нужен минимальный пакет документов — паспорт. Справка с места работы трудовой занятости и справка о доходе. Клиенты Сбербанка, имеющие зарплатную карту, должны предъявить только паспорт. Также клиенты банка могут подать заявку через сервис «Сбербанк Онлайн». В этом случае рассмотрение кредитной заявки составит от 2 часов.

В пресс-службе Поволжского банка отметили, что в 2016 году доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50%. Всего жителям Поволжья было выдано более 450 тысяч кредитов. Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru. 
Дата: 17 апреля 2017 , 14:54
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