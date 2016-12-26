В Самару задерживается прибытие ряда авиарейсов

По данным онлайн-табло аэропорта «Курумоч», в настоящий момент задерживаются 17 вылетов в Самару из Казани, Ижевска, Уфы, Сургута, Екатеринбурга, Тюмени и других городов. Еще один рейс из Алматы задержан по решению авиакомпании.