В Самару приехала комиссия FIFA

- Мы существуем в очень жестких сроках — до тестовых матчей остается очень мало времени. К сожалению, погода нам не помогает — мы фиксируем не радующие нас рекорды по температурному режиму, и это создает дополнительные проблемы. В это время мы рассчитывали иметь среднесуточную температуру в районе нуля, что позволило бы нам заниматься газоном. А по факту у нас до -20 ночью. Это вносит коррективы в сроки укладки газона, и для нас важно, что эксперты FIFA с пониманием относятся к этой ситуации. Все понимают, что укладывать газон при отрицательных температурах, чтобы только отчитаться, — значит попросту уничтожить его. Мы будем подходить разумно и приступим к работам на поле при нормативных температурах, что обеспечить необходимое качество газона. На сегодняшний момент подготовка к чемпионату не просто контролируется мною, она проходит при моем личном участии и полной мобилизации всех структур, отвечающих за подготовку к мировому первенству. Самара умеет справляться с задачами государственной важности", — заверил глава региона.



К весне 2018 года в Самаре будут приведены в порядок более 400 фасадов зданий и 150 объектов культурного наследия. Особое внимание уделено общественным городским пространствам — скверам, паркам, набережной. Завершается реконструкция Струковского сада, 4-й очереди набережной.



На средства федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" отремонтированы 196 дворов на территории Самары и площадь Куйбышева, которая станет местом проведения фестиваля болельщиков FIFA.



Проведен ремонт 4 больниц, закуплено более 1300 единиц современного медицинского оборудования и более 50 автомобилей скорой медицинской помощи.







Комиссия FIFA и оргкомитета «Россия 2018» оценила не только готовность стадиона к Чемпионату, но и всего областного центра в целом. По предварительным оценкам, во время ЧМ-2018 Самарскую область посетят около 500 тысяч гостей. Большая часть из них прибудут на самолетах и бесплатных поездах, часть на личном автомобильном транспорте. Поэтому серьезное внимание было уделено подготовке транспортной инфраструктуры.Построен и уже функционирует новый пассажирский терминал аэропорта «Курумоч», который вошел в рейтинг лучших аэропортов мира. В апреле завершится модернизация железнодорожного вокзального комплекса. Реконструированы основные магистрали города, построены 2 новые дороги и 9 подъездных путей к стадиону, завершено строительство новой трамвайной линии. Представители FIFA по достоинству оценили масштаб и качество работ.Алексей Сорокин, генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018»:- В целом готовность города мы оцениваем высоко. Мы уверены, что всем гостям чемпионата здесь будет комфортно. В Самаре пройдёт много интересных матчей, в том числе, матч с участием сборной России. Самара для нас крайне важный город, поскольку здесь будут проходить матчи не только группового этапа, но 1/8 и 1/4 финала.Колин Смит, директор департамента Международной федерации футбола (FIFA) по проведению соревнований:- Очень здорово вернуться в Самару еще раз. Это седьмая и последняя инспекция в большом составе. Мы проверили не только стадион, но и инфраструктуру города: аэропорт, отели, тренировочные площадки, транспорт. Во всех этих областях наблюдается большой прогресс. Предстоит огромный объем работы. Нас проинформировали, что ближе к концу апреля стадион будет сдан в эксплуатацию, и это должно случиться до запланированных тестовых матчей. В этом нет ничего невозможного, но и от правительства, и от подрядчика потребуется много усилий и взаимодействия для выполнения этой задачи.Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что эксперты FIFA положительно оценили динамику и те изменения, которые произошли на стадионе с момента их последнего визита. Положительно оценили и реализацию тех проектов, которые входили в зону ответственности региона.