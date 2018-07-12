В Самару стали ездить дневные экспрессы для туристов из Пензы, Уфы и Саратова

Два дня назад состоялся первый комбинированный тур по маршруту Пенза - Самара - Винновка - Самара - Пенза.Рано утром экскурсанты из Пензы сели в дневной экспресс №110/109 и взяли курс на Самару. Через четыре часа путешествия в комфортабельных вагонах они прибыли на наш железнодорожный вокзал. Их уже ждал автобус, на котором туристы отправились к речному вокзалу. Посадка на скоростное судно «Восход», 25 минут путешествия по Волге - и они оказались среди природных и рукотворных красот села Винновка. В распоряжении гостей было три часа, чтобы пройти с экскурсией по храмам и подворью Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, отведать монастырской еды и подняться на колокольню, откуда открывается замечательный вид на реку, Новокуйбышевск, Самару. Хорошо был виден и купол стадиона «Самара Арена», хотя по прямой расстояние от него до Винновки составляет более трех десятков километров. Так что жители Пензы прикоснулись и к футбольной теме, интересуясь, как Самара принимала у себя игры Чемпионата мира, многочисленных иностранных болельщиков. В Пензе тоже работала фан-зона, но масштабы были иными, гораздо более скромными. По пути к речному вокзалу туристы смогли оценить красоту отреставрированных старинных особняков, обновленных скверов.- Поездка сегодня получилась просто волшебная. Впечатлений так много, что нужно время, чтобы привести мысли в порядок, - рассказала жительница Пензы Елена Мельникова, которая отправилась в путь вместе с внуком. - Да, дорога неблизкая, но поезд скоростной, в вагонах очень удобно, а три часа в Винновке принесли много интересной информации, а еще - умиротворение. И Волгой мы насладились в полной мере, у нас ведь река Сура не такая широкая и раздольная. Программа была интересна не только мне, но и внуку. Он в первый раз поднялся на колокольню, видел, как бьют в колокола. Еще радует, что нам удалось увидеть, как выпускают в реку мальков стерляди, выращенных в монастыре, чтобы не иссякли волжские рыбные запасы. Так что маршрут замечательный, всем знакомым буду его рекомендовать.Среди участников путешествия был и заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов. Общаясь с журналистами, он отметил, что обмен туристическими группами из наших регионов начался два года назад благодаря открытию удобного железнодорожного сообщения. А теперь, когда к проекту присоединяются и речники, туры должны стать еще более интересными и востребованными.- На базе дневного экспресса мы разработали туристические проекты «Вагон знаний», «Вагон здоровья». Первый оказался востребованным юными путешественниками, второй людьми старшего возраста. Теперь мы хотим предложить пассажирам ознакомиться с достопримечательностями Самарской области, которые пока не считаются широко известными, но наверняка понравятся гостям. Первые туристы приобрели пакетный однодневный тур из Пензы стоимостью 3,5 тысячи рублей. Он включает в себя и дорогу, и экскурсионное обслуживание, и обед в винновском монастыре. Даты поездок будем назначать в зависимости от наполняемости групп.- Для нас этот туристический продукт не нов, он появился два года назад и сразу же стал пользоваться популярностью. Все экскурсионные рейсы в Винновку загружены на сто процентов. Поэтому именно с этого маршрута мы начинаем свое сотрудничество с РЖД. У нас есть скоростные пассажирские суда, которые полностью прошли контроль безопасности. В салоне «Восхода», рассчитанного на 71 пассажира, недавно установили более удобные кресла. Путешествие на таком судне дает положительные эмоции, гости смогут увидеть волжские красоты и быстро доехать до Винновки и обратно.- На днях стало известно, что за период проведения ЧМ-2018 Самара вышла на четвертое место по росту туристического потока среди городов, принимающих игры. Теперь важно не растерять положительную динамику, для этого мы налаживаем более тесные связи с регионами. Самара теперь узнаваема, она на слуху, и мы готовы предлагать свой уникальный турпродукт экскурсантам из других областей. Удобные дневные экспрессы Самара - Пенза, Уфа - Самара - Саратов могут доставлять к нам туристов круглый год, а мы намерены обеспечивать круглогодичные экскурсионные маршруты. В ту же Винновку группы доставляют и зимой, судами на воздушной подушке.