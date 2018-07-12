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В Самару стали ездить дневные экспрессы для туристов из Пензы, Уфы и Саратова

Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании и Самарское речное пассажирское предприятие инициировали новый совместный туристический проект. Он рассчитан прежде всего на жителей соседних регионов, желающих увидеть достопримечательности нашего края.

Два дня назад состоялся первый комбинированный тур по маршруту Пенза - Самара - Винновка - Самара - Пенза.

Рано утром экскурсанты из Пензы сели в дневной экспресс №110/109 и взяли курс на Самару. Через четыре часа путешествия в комфортабельных вагонах они прибыли на наш железнодорожный вокзал. Их уже ждал автобус, на котором туристы отправились к речному вокзалу. Посадка на скоростное судно «Восход», 25 минут путешествия по Волге - и они оказались среди природных и рукотворных красот села Винновка. В распоряжении гостей было три часа, чтобы пройти с экскурсией по храмам и подворью Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, отведать монастырской еды и подняться на колокольню, откуда открывается замечательный вид на реку, Новокуйбышевск, Самару. Хорошо был виден и купол стадиона «Самара Арена», хотя по прямой расстояние от него до Винновки составляет более трех десятков километров. Так что жители Пензы прикоснулись и к футбольной теме, интересуясь, как Самара принимала у себя игры Чемпионата мира, многочисленных иностранных болельщиков. В Пензе тоже работала фан-зона, но масштабы были иными, гораздо более скромными. По пути к речному вокзалу туристы смогли оценить красоту отреставрированных старинных особняков, обновленных скверов.

- Поездка сегодня получилась просто волшебная. Впечатлений так много, что нужно время, чтобы привести мысли в порядок, - рассказала жительница Пензы Елена Мельникова, которая отправилась в путь вместе с внуком. - Да, дорога неблизкая, но поезд скоростной, в вагонах очень удобно, а три часа в Винновке принесли много интересной информации, а еще - умиротворение. И Волгой мы насладились в полной мере, у нас ведь река Сура не такая широкая и раздольная. Программа была интересна не только мне, но и внуку. Он в первый раз поднялся на колокольню, видел, как бьют в колокола. Еще радует, что нам удалось увидеть, как выпускают в реку мальков стерляди, выращенных в монастыре, чтобы не иссякли волжские рыбные запасы. Так что маршрут замечательный, всем знакомым буду его рекомендовать.

Среди участников путешествия был и заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов. Общаясь с журналистами, он отметил, что обмен туристическими группами из наших регионов начался два года назад благодаря открытию удобного железнодорожного сообщения. А теперь, когда к проекту присоединяются и речники, туры должны стать еще более интересными и востребованными.


























Комментарии
Владислав Губанов, начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания»:
- На базе дневного экспресса мы разработали туристические проекты «Вагон знаний», «Вагон здоровья». Первый оказался востребованным юными путешественниками, второй людьми старшего возраста. Теперь мы хотим предложить пассажирам ознакомиться с достопримечательностями Самарской области, которые пока не считаются широко известными, но наверняка понравятся гостям. Первые туристы приобрели пакетный однодневный тур из Пензы стоимостью 3,5 тысячи рублей. Он включает в себя и дорогу, и экскурсионное обслуживание, и обед в винновском монастыре. Даты поездок будем назначать в зависимости от наполняемости групп.

Сергей Пойда, директор Самарского речного пассажирского предприятия:
- Для нас этот туристический продукт не нов, он появился два года назад и сразу же стал пользоваться популярностью. Все экскурсионные рейсы в Винновку загружены на сто процентов. Поэтому именно с этого маршрута мы начинаем свое сотрудничество с РЖД. У нас есть скоростные пассажирские суда, которые полностью прошли контроль безопасности. В салоне «Восхода», рассчитанного на 71 пассажира, недавно установили более удобные кресла. Путешествие на таком судне дает положительные эмоции, гости смогут увидеть волжские красоты и быстро доехать до Винновки и обратно.

Михаил Мальцев, врио руководителя департамента туризма Самарской области:
- На днях стало известно, что за период проведения ЧМ-2018 Самара вышла на четвертое место по росту туристического потока среди городов, принимающих игры. Теперь важно не растерять положительную динамику, для этого мы налаживаем более тесные связи с регионами. Самара теперь узнаваема, она на слуху, и мы готовы предлагать свой уникальный турпродукт экскурсантам из других областей. Удобные дневные экспрессы Самара - Пенза, Уфа - Самара - Саратов могут доставлять к нам туристов круглый год, а мы намерены обеспечивать круглогодичные экскурсионные маршруты. В ту же Винновку группы доставляют и зимой, судами на воздушной подушке.
Дата: 12 июля 2018 , 11:01
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Автор текста: Ирина Шабалина
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