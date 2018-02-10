В Самару с гастролями приедет театр из Тольятти

В 12:00 тольяттинский театр покажет сказку «Дюймовочка» в постановке Ирины Храмковой (0+), а в 18:00 «Превращение» (18+). Спектакль Екатерины Зубаревой по одноименной повести Франца Кафки стал победителем IV фестиваля одноактных пьес «Премьера одной репетиции», завоевал три приза на региональном конкурсе «Самарская театральная Муза-2013», был назван «Лучшим спектаклем» на Международном фестивале «Театромагия». Музыка Альфреда Шнитке и уникальный прием актерского существования создают абсурдный и фантастический мир автора.Позже самарский театр поедет с ответным визитом в Тольятти. 25 марта на сцене «Дилижанса» «Самарская площадь» покажет спектакль Ирины Керученко «Кроткая» (16+) по повести Ф.М. Достоевского и комедию «Пришел мужчина к женщине» (16+) в постановке Евгения Дробышева.