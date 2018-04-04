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В Самару привезут парк футбола

Он будет работать 21 и 22 апреля.

Место, где расположится парк футбола, а также фамилии именитых футболистов, которые приедут в Самару, пока держатся организаторами в тайне.

Посетители парка смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола, развлечься на футбольных аттракционах, принять участие в мастер-классах и автограф-сессиях международных и российских звезд футбола.

Вход в парк футбола будет свободным, а все развлечения в нем бесплатными. Время работы парка с 12:00 до 20:00.
Дата: 4 апреля 2018 , 14:44
221
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: welcome2018.com
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