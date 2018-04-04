В Самару привезут парк футбола

Место, где расположится парк футбола, а также фамилии именитых футболистов, которые приедут в Самару, пока держатся организаторами в тайне.Посетители парка смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола, развлечься на футбольных аттракционах, принять участие в мастер-классах и автограф-сессиях международных и российских звезд футбола.Вход в парк футбола будет свободным, а все развлечения в нем бесплатными. Время работы парка с 12:00 до 20:00.