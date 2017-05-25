В Самару привезли два новых трехсекционных трамвая

Трамваи произвели на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.



Как сообщает горадминистрация, в прошлом году был заключен контракт на закупку и поставку 10 трехсекционных трамваев. На покупку транспорта регион получил одну треть от всех субсидий, выделенных субъектам РФ. Сейчас в депо поступили два трамвая, остальные планируется доставить в ближайшее время.



Один трамвай вмещает более 200 пассажиров. В низкопольном трёхсекционном трамвае есть кондиционер, видеокамеры и система навигации. Для людей с ограниченными физическими возможностями в транспорте предусмотрены откидные аппарели.



В течение месяца, согласно правилам эксплуатации, новая техника будет проходить обкатку без пассажиров. После этого будут определены маршруты, по которым трамваи начнут курсировать.



Добавим, администрация Самары за 2015-2016 годы приобрела 125 автобусов, 30 новых трамваев и 39 троллейбусов. Закупка новой техники проводится в рамках программ по развитию городского пассажирского транспорта, а также обновления подвижного состава в преддверии ЧМ-2018.