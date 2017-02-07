В Самару приедут пумы из Канады
9 февраля в 13:00 городской зверинец посетят дрессировщики пум, заслуженные артисты России Владимир и Наталья Исайчевы, поставившие единственный цирковой номер в нашей стране с этими животными.
Как сообщает пресс-служба зоопарка, в этот день дрессировщики приедут в гости в зверинец вместе с канадской пумой Ником, который встретится со своим младшим братом Максом, родившимся в 2015 году. Известно, что все шесть пум, которые родились в Самарском зоопарке с 2010 по 2011 годы - Аватар, Ник, Лина, Марик, Рон и Плюша, стали настоящими цирковыми звездами. Пумы выполняют сложные трюки и своими выступлениями покорили публику многих стран.
Сообщается, что в рамках встречи посетители зоопарка смогут выиграть пригласительный билет на цирковое представление, поучаствовав в конкурсной программе, а также сфотографироваться с ручной пумой.
Как сообщает пресс-служба зоопарка, в этот день дрессировщики приедут в гости в зверинец вместе с канадской пумой Ником, который встретится со своим младшим братом Максом, родившимся в 2015 году. Известно, что все шесть пум, которые родились в Самарском зоопарке с 2010 по 2011 годы - Аватар, Ник, Лина, Марик, Рон и Плюша, стали настоящими цирковыми звездами. Пумы выполняют сложные трюки и своими выступлениями покорили публику многих стран.
Сообщается, что в рамках встречи посетители зоопарка смогут выиграть пригласительный билет на цирковое представление, поучаствовав в конкурсной программе, а также сфотографироваться с ручной пумой.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 февраля 2017
57
7 февраля 2017
119
7 февраля 2017
71
7 февраля 2017
92
7 февраля 2017
96
7 февраля 2017
85
7 февраля 2017
139
7 февраля 2017
97
7 февраля 2017 , 16:07
119
ЧП произошло вчера около 15:00 на реке Самара.
7 февраля 2017 , 16:07
56
Инцидент произошёл вечером 5 февраля на улице Литвинова в посёлке Приволжский, недалеко от...
7 февраля 2017 , 15:22
71
Сообщения о серии хищений денег - пожертвований из двух ветклиник и детского...
7 февраля 2017 , 14:58
92
Возгорание зафиксировали вчера вечером, 6 февраля, примерно в семь часов.
7 февраля 2017 , 14:57
96
Международный конкурс состоится в столице губернии в мае. Он продлится с 11 по 14 число.
7 февраля 2017 , 14:37
85
Центральная библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190Б) приглашает на ряд мероприятий в феврале.
7 февраля 2017 , 14:27
125
В Москве завершились традиционные соревнования сильнейших российских легкоатлетов...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
7939
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
5435
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4978
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4202
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1240
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
976
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1429
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
14 января 2017
480
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги...