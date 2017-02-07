В Самару приедут пумы из Канады

9 февраля в 13:00 городской зверинец посетят дрессировщики пум, заслуженные артисты России Владимир и Наталья Исайчевы, поставившие единственный цирковой номер в нашей стране с этими животными.



Как сообщает пресс-служба зоопарка, в этот день дрессировщики приедут в гости в зверинец вместе с канадской пумой Ником, который встретится со своим младшим братом Максом, родившимся в 2015 году. Известно, что все шесть пум, которые родились в Самарском зоопарке с 2010 по 2011 годы - Аватар, Ник, Лина, Марик, Рон и Плюша, стали настоящими цирковыми звездами. Пумы выполняют сложные трюки и своими выступлениями покорили публику многих стран.



Сообщается, что в рамках встречи посетители зоопарка смогут выиграть пригласительный билет на цирковое представление, поучаствовав в конкурсной программе, а также сфотографироваться с ручной пумой.