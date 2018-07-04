В Самару приедут девять тысяч болельщиков из Англии и Швеции

Как сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, также в наш город ожидается приезд 3,5 тысячи английских и 5,5 тысяч шведских болельщиков. По его словам, в Самару на этот матч приедут и гости из других стран мира. Иностранцы уже бронируют места в самарских гостиницах.