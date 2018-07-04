В Самару приедет внушительный десант шведских болельщиков
Определился первый участник четвертьфинального матча на "Самара Арене".
Во вторник, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоялся предпоследний матч 1/8 финала Чемпионата мира по футолу. Играли сборные Швеции и Швейцарии. Победу со счетом 1:0 одержали шведы.
Теперь им предстоит ехать в Самару, где в субботу, 7 июля, они сыграют четвертьфинальный матч. Соперник сборной Швеции определится сегодня же по итогам встречи сборных Англии и Колумбии.
Отметим, что, например, на игру против сборной Южной Кореи в Нижнем Новгороде приезжали семь тысяч фанатов из Скандинавии.
Во вторник, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоялся предпоследний матч 1/8 финала Чемпионата мира по футолу. Играли сборные Швеции и Швейцарии. Победу со счетом 1:0 одержали шведы.
Теперь им предстоит ехать в Самару, где в субботу, 7 июля, они сыграют четвертьфинальный матч. Соперник сборной Швеции определится сегодня же по итогам встречи сборных Англии и Колумбии.
Отметим, что, например, на игру против сборной Южной Кореи в Нижнем Новгороде приезжали семь тысяч фанатов из Скандинавии.
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