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В Самару приедет внушительный десант шведских болельщиков

Определился первый участник четвертьфинального матча на "Самара Арене".

Во вторник, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоялся предпоследний матч 1/8 финала Чемпионата мира по футолу. Играли сборные Швеции и Швейцарии. Победу со счетом 1:0 одержали шведы.

Теперь им предстоит ехать в Самару, где в субботу, 7 июля, они сыграют четвертьфинальный матч. Соперник сборной Швеции определится сегодня же по итогам встречи сборных Англии и Колумбии.

Отметим, что, например, на игру против сборной Южной Кореи в Нижнем Новгороде приезжали семь тысяч фанатов из Скандинавии.
Дата: 3 июля 2018 , 19:49
945
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: fifa.com
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