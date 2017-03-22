В Самару приедет уникальный поезд с 11 выставочными вагонами

Как сообщает пресс-служба КбшЖД, комплекс представляет собой уникальный поезд, в составе которого 11 специальных выставочных вагонов. Его экспозиции рассказывают о современных технологиях и инновациях, которые применяются на железных дорогах страны. В рамках выставки посетители смогут проследить историю железных дорог от их появления до наших дней, узнать о том, как устроен современный железнодорожный путь, увидеть действующие макеты высокоскоростных поездов и уникальные технические новшества, используемые на железных дорогах.Одним из новых экспонатов в этом году станет стенд с макетом тепловоза «Ермак» – самой мощной в настоящее время тяговой подвижной единицей. Посетители смогут увидеть, как работает на этой машине система автоведения, которая предполагает управление локомотивом без участия машиниста.Также специально к Году экологии подготовлен и включён в состав поезда «экологический» вагон, посвящённый энергосбережению, энергоэффективности и экологической безопасности. Здесь представлены комплексы обезвреживания и очистки отходов, тепловозы с двигателем, работающим на сжиженном природном газе, и многое другое.В Самаре передвижной выставочно-лекционный комплекс будет работать на первой платформе первого пути ж/д вокзала с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Посещение поезда бесплатно для всех категорий граждан. Для групповых заявок и получения дополнительной информации необходимо обращаться по телефону 303-32-23.