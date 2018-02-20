В Самару приедет Петер Шмейхель

В конце этой недели в Самару приедет съемочная группа телеканала Russia Today. В нашем городе пройдут съемки документального фильма о футболе. В них примет участие датчанин Петер Шмейхель.Петер Шмейхель с 1987 по 2001 год был вратарем футбольной сборной Дании, с которой в 1992 году стал Чемпионом Европы. Наиболее известен по выступлениям за английский Манчестер Юнайтед. В составе этого клуба Петер Шмейхель провел 292 матча, становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, победителем Лиги Чемпионов и обладателем Суперкубка Европы. Также он выступал за датский Брондбю, английскую Астон Виллу и португальский Спортинг. С этими клубами Петер Шмейхель также завоевывал различные трофеи.