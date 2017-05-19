В Самару прибудет флотилия восстановленных катеров времен Великой Отечественной войны

В субботу, 20 мая, с 12:00 до 16:00 Самара примет этап межрегиональной экспедиции-реконструкции «По волнам памяти-2017», посвященной 73-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.



По данным городской администрации, экспедиция представляет собой флотилию восстановленных катеров времен Великой Отечественной войны. Горожане смогут увидеть катер-тральщик КАТЩ-581 «Туапсе», бронекатер БК-73 проекта 1125 образца 1938 года, на борту которого находится музей с находками затонувших бронекатеров времен Великой Отечественной войны.



Катера проплывут более чем 2000 км от Тольятти до Керчи по Волге, Волго-Донскому каналу и Азовскому морю. Прибытие в Керчь планируется 6 июня.



Во время рейда участники экспедиции будут одеты в точные копии обмундирования образца 1943 года и исполнят роль моряков-катерников Волжской и Азовской военных флотилий времен Отечественной войны.



В Самаре корабли будут стоять у 5-го и 6-го причалов Речного порта. Для молодежи будут организованы экскурсии и фотосессии на катерах флотилии. В ходе экскурсий моряки расскажут о боевых действиях и о вооружении, которое использовалось во время войны на катерах, а также о боевой службе и бытовых условиях. Также экскурсантам будут показаны подлинные экспонаты, поднятые вместе с «погибшими» катерами, и рассказаны истории о героических экипажах катеров.



