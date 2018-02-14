В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии

Во время визита делегации Самарской области в Беларуссию в мае прошлого года была достигнута договоренность о закупке у Минского автомобильного завода 100 автобусов марки МАЗ-206 региональным коммерческим перевозчиком ООО «СамараАвтоГаз».Во вторник, 13 февраля, на площади Славы прошла торжественная церемония передачи первых трех автобусов МАЗ для использования на маршрутах общественного транспорта Самары. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко, исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.- Продукция хорошо знакома самарцам, такие автобусы уже работают на нескольких городских маршрутах. Они надежные и комфортабельные, - сказал Дмитрий Азаров. - Это очень важная сделка для региона, особенно, когда Самарская область готовится принять гостей со всего света во время матчей Чемпионата мира по футболу. Для нас имеет большое значение, что автобусы поставляются из братской Республики Беларусь.Автобусы начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу. Они собраны из комплектующих известных мировых производителей и оборудованы камерами видеонаблюдения и внутрисалонным табло. Транспорт является низкопольным, оснащен выдвигающимся пандусом, что удобно для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. Общая вместимость автобуса – 72 человека, посадочных мест - 24.- Благодаря своему компактному размеру автобус позволяет обеспечивать бесперебойную работу и не создавать пробки на дорогах, - добавил управляющий ООО «СамараАвтоГаз» Дмитрий Камынин.