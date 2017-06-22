В Самару после многомесячного ремонта вернулось судно «Восход»

В ближайшее время он начнет работать на скоростных маршрутах Самарского региона.



Как сообщается в группе «Речфлот-63», теплоход «Восход-07» проходил капитально-восстановительный ремонт на Тольяттинском судоремонтном механическом заводе. Специалисты привели в порядок все системы судна, полностью заменили салон, установили новый двигатель мощностью 1250 л. с. Теплоход также получил бело-синюю окраску в современном стиле самарских скоростных судов.