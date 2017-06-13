В Самару наконец пришло тепло, но синоптики предупреждают о возможных осадках

По прогнозам синоптиков, в середине недели временами пройдут небольшие и умеренные дожди, местами прогремят грозы.



По данным Приволжского УГМС, в среду, 14 июня, днем температура составит 20-25 градусов выше ноля, а в четверг, 15 июня, - от +18 до +23 градусов.