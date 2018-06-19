В Самару на матч сборной России бегут "моржи" из Омска
Игра пройдет 25 июня на стадионе «Самара Арена». Россия сыграет с Уругваем.
В Омске стартовал забег, посвященный Чемпионату мира по футболу. В Самару отправились 28 ветеранов и молодых людей, представляющих клуб любителей бега и закаливания. По данным министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, атлеты пройдут по 2020-километровому маршруту Омск - Житикара - Самара. В дороге они планируют быть с 19 по 24 июня, а 25 июня - поддержать на «Самара Арене» российскую команду в матче со сборной Уругвая.
Кроме того, участники пробега планируют привезти для омских футбольных школ «Иртыш» и «Динамо» мячи Чемпионата мира с автографами российских футболистов.
В Омске стартовал забег, посвященный Чемпионату мира по футболу. В Самару отправились 28 ветеранов и молодых людей, представляющих клуб любителей бега и закаливания. По данным министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, атлеты пройдут по 2020-километровому маршруту Омск - Житикара - Самара. В дороге они планируют быть с 19 по 24 июня, а 25 июня - поддержать на «Самара Арене» российскую команду в матче со сборной Уругвая.
Кроме того, участники пробега планируют привезти для омских футбольных школ «Иртыш» и «Динамо» мячи Чемпионата мира с автографами российских футболистов.
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