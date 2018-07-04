В Самару едут шведы и англичане

Сборная Англии обыграла Колумбию по серии пенальти и вышла в 1/4 финала, отправив колумбийцев домой. Шведы выиграли у Швейцарии со счетом 1:0. Теперь команды Англии и Швеции встретятся на стадионе «Самара Арена» 7 июля в 18:00.