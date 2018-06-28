В Самару едут мексиканцы
Определился первый участник матча 1/8 финала, который пройдет в нашем городе.
На Чемпионате мира по футболу завершились последние матчи в группе F. Команда, которая заняла второе место, приедет в Самару 2 июля. Это будет сборная Мексики, которая хоть и проиграла шведам со счетом 3:0, но осталась на второй строчке. Это произошло благодаря тому, что Южная Корея переиграла немцев, главных конкурентов мексиканцев, в борьбе за выход из группы. Своего соперника сборная Мексики узнает сегодня же, после того, как пройдут заключительные встречи в группе Е. В Самару отправится победитель этого квартета. Им могут стать три команды: Бразилия либо Сербия, которые сыграют между собой или Швейцария, которая встретится Коста-Рикой, потерявшей все шансы на выход в плей-офф.
На Чемпионате мира по футболу завершились последние матчи в группе F. Команда, которая заняла второе место, приедет в Самару 2 июля. Это будет сборная Мексики, которая хоть и проиграла шведам со счетом 3:0, но осталась на второй строчке. Это произошло благодаря тому, что Южная Корея переиграла немцев, главных конкурентов мексиканцев, в борьбе за выход из группы. Своего соперника сборная Мексики узнает сегодня же, после того, как пройдут заключительные встречи в группе Е. В Самару отправится победитель этого квартета. Им могут стать три команды: Бразилия либо Сербия, которые сыграют между собой или Швейцария, которая встретится Коста-Рикой, потерявшей все шансы на выход в плей-офф.
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