В Самару доставят два теплохода класса «Москва»

По данным портала, одна из компаний в прошлом году приобрела два теплохода «Москва-123» и «Москва-190». Сейчас суда находятся на ремонтно-эксплуатационной базе в Чайковском (Пермский край).Весной 2017 года оба теплохода под новыми названиями – «Спутник» и «Гермес» - прибудут в Самару, где начнут выполнять коллективные прогулочные рейсы.Сообщается, что оба судна будут иметь комфортабельные салоны, разбитые на зоны, систему кондиционирования, высококачественные аудио- и видеосистемы и бар.