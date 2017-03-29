В Самарскую область пытались провезти анаболики в детской присыпке

Сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного ввоза сильнодействующих веществ из Китая.



Товар ввозился под видом средств гигиены, среди которых были шампунь, гели для тела и детская присыпка. Контрабандисты использовали продукцию как прикрытие, однако таможенникам удалось выявить в образцах сильнодействующие средства.



Экспертиза показала, что в шампунях и присыпках содержались смесь тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат и тестостерона фенилпропионат. В ходе анализа также было установлен бензилбензоат - вещество, которое широко используется производителями анаболических препаратов в качестве одного из компонентов инъекционных составов. Общая масса сильнодействующих веществ составила почти 1 килограмм 660 грамм.



Предполагаемым организатором поставок веществ оказался 30-летний житель Новокуйбышевска. В отношении мужчины по факту контрабанды сильнодействующих средств возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.