В Самарскую область привезли «Грады»
Реактивными системами залпового огня «Град» усилен новый мотострелковый батальон.
В соединение, дислоцированное под Самарской областью, поступили около десяти таких систем на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал».
Как сообщает пресс-служба ЦВО, они позволят боевым расчетам автоматизировать систему управления наведением и огнём, а также вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.
В соединение, дислоцированное под Самарской областью, поступили около десяти таких систем на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал».
Как сообщает пресс-служба ЦВО, они позволят боевым расчетам автоматизировать систему управления наведением и огнём, а также вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.
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