В Самарскую область привезли «Грады»

В соединение, дислоцированное под Самарской областью, поступили около десяти таких систем на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал».Как сообщает пресс-служба ЦВО, они позволят боевым расчетам автоматизировать систему управления наведением и огнём, а также вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.