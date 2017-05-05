В Самарскую область на «iВолгу» приглашены делегации из Бразилии, Греции и Новой Зеландии
В Самаре обсудили подготовку молодежного форма ПФО «iВолга-2017».
Совещание провели губернатор Николай Меркушкин и заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин. Также во встрече приняли участие министры регионального правительства, руководители форума, представители молодежных организаций.
В этом году форум «iВолга» пройдет в пятый раз. По словам Николая Меркушкина, в этот раз грантовый фонд «iВолги» увеличен с 9 до 14 млн рублей. Заявки на участие в конкурсном отборе на форум только от Самарской области уже подали порядка 5 тыс. человек. Всего же, по данным на 4 мая, из всех регионов округа подано 7098 заявок.
Совещание провели губернатор Николай Меркушкин и заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин. Также во встрече приняли участие министры регионального правительства, руководители форума, представители молодежных организаций.
В этом году форум «iВолга» пройдет в пятый раз. По словам Николая Меркушкина, в этот раз грантовый фонд «iВолги» увеличен с 9 до 14 млн рублей. Заявки на участие в конкурсном отборе на форум только от Самарской области уже подали порядка 5 тыс. человек. Всего же, по данным на 4 мая, из всех регионов округа подано 7098 заявок.
Отметим, что на проведение форума из областного бюджета выделяется 50 млн рублей, но в случае необходимости финансирование «iВолги» может быть увеличено.
Игорь Паньшин заметил, что за четыре года форум стал знаковым событием для Самарской области.
- В этом году форум примет порядка 2000 участников. Только федеральная составляющая форума «Инновации в экологии» примет 100 участников из субъектов, не входящих в ПФО, - сказал заместитель полпреда.
Он заметил, что с каждым годом расширяется и география участников форума. Так, на юбилейную «iВолгу» приглашены делегации Китая, Сербии, Ганы, Азербайджана, Индии, Греции, Новой Зеландии и Бразилии.
Николай Мерушкин подчеркнул, что лучшие проекты необходимо вести и после форума, чтобы из них выросли крупные с созданием современных рабочих мест. В связи с этим Николай Меркушкин поручил министру экономического развития, инвестиций и торговли областного правительства Александру Кобенко включиться в сопровождение самых перспективных идей, тесно сотрудничая при этом с министерством образования и ведущими университетами.
Также глава региона отметил необходимость четкого проведения организационной работы за оставшееся до старта «iВолги» время.
Напомним, что в этом году форум «iВолга» пройдет с 14 по 24 июня.
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