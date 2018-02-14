В Самарском зоопарке выберут лучшую пару питомцев

Посетителям зоопарка расскажут о самых преданных и романтичных питомцах, будут подведены итоги голосования «Лучшая пара зоопарка – 2018». На титул претендуют 37 пар. Победителей наградят памятным знаком – «сердечком», также животные получат в качестве приза лакомство.Для гостей проведут фотосессию с полосатыми скунсами, королевскими питонами, кроликами, черепахами. Можно будет поучаствовать в конкурсах и викторине о влюбленных парах зоопарка.