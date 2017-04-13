В Самарском зоопарке отметят Международный день Земли

Как сообщает пресс-служба зоопарка, в этот день посетителям расскажут об истории праздника, о символе и флаге этого дня.Для юных гостей подготовят разнообразные познавательные викторины и конкурсы на экологическую тематику. Все участники получат сувениры от зоопарка.