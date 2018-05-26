В Самарском зоопарке отметят День защиты детей

Праздник пройдет в пятницу, 1 июня, в 13:00.



Посетителей ждут конкурсы и викторины о животных, танец с лентами и мастер-класс «Птица удачи», на котором ребята смогут сделать птиц в технике оригами. Также можно будет погладить и сфотографироваться с прирученными животными зоопарка.