В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
Праздник пройдет в пятницу, 1 июня, в 13:00.
Посетителей ждут конкурсы и викторины о животных, танец с лентами и мастер-класс «Птица удачи», на котором ребята смогут сделать птиц в технике оригами. Также можно будет погладить и сфотографироваться с прирученными животными зоопарка.
Посетителей ждут конкурсы и викторины о животных, танец с лентами и мастер-класс «Птица удачи», на котором ребята смогут сделать птиц в технике оригами. Также можно будет погладить и сфотографироваться с прирученными животными зоопарка.
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