В Самарском зоопарке отметят День всех влюбленных

Как сообщает пресс-служба городского зверинца, грандиозным событием этого дня станет встреча нильского крокодила Кузи со своей второй половинкой Гердой, которую он ждал 25 лет. Их торжественное знакомство произойдет в павильоне «Экзоты». Также в рамках праздника пройдет акция, в рамках которой можно будет погладить самку нильского крокодила и несколько пар прирученных животных.Кроме того, в этот день будут подведены итоги голосования «Лучшая пара зоопарка-2017». На титул претендуют 30 пар. Проголосовать за лучшую влюбленную пару можно как в самом зоопарке, так и на официальной странице зверинца в соцсети «Вконтакте». Лучшая пара зоопарка-2017 будет награждена памятным знаком - «сердечком» и получит в качестве приза за победу любимое лакомство. Напомним, в прошлом году лучшей парой стали еноты-полоскуны Лиза и Матроскин, подарившие зоопарку маленького енотика Гомера.