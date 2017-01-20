В Самарском зоопарке отметят День сурка

Как сообщает пресс-служба городского зверинца, в этот день у посетителей зоопарка появится уникальная возможность узнать прогноз на весну нынешнего года от «виновников» торжества - степных сурков Ивана и Евы. Считается, что именно 2 февраля по этим милым зверькам можно предугадать, будет ли весна в этом году ранней.В программе праздника также заявлены интересная игровая и конкурсная программа для детей и вручение памятных сувениров гостям.