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В Самарском зоопарке отметят День рождения бурого медведя Умки

Торжество по случаю 19-летия медведя состоится 18 января в 13:00.

Как сообщает пресс-служба городского зверинца, в этот день всех посетителей ждут интересные игры, конкурсы и викторины, а для именинника будет приготовлен праздничный торт.
Дата: 9 января 2017 , 15:52
187
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: официальная группа зоопарка в социальной сети "Вконтакте"
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