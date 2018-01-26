26 января 2018 года,
22:21
$ 55.93    69.46   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Самарском зоопарке отметят День сурка

Экологический праздник пройдет 2 февраля в 13:00.

Существует поверье: чтобы узнать, когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком 2 февраля. Считается, что если сурок в этот день вылезет из своей норы, увидит свою тень и залезет обратно - зима будет длиться еще шесть недель. Если же, вылезая из норы, грызун не увидит своей тени, то весна будет ранней.

Посетители зоопарка узнают прогноз на весну 2018 года от питомцев зоопарка - степных сурков Ивана и Евы.

Юных гостей ждет интересная игровая программа, конкурс свистунов, загадки о животных нашего края, викторина про животных. Все участники мероприятия получат памятные сувениры.  
Дата: 26 января 2018 , 12:50
181
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
«Ракурс» бесплатно покажет фильмы с Шоном Коннери и Фэй Данауэй
26 января 2018
147
«Ракурс» бесплатно покажет фильмы с Шоном Коннери и Фэй Данауэй
В Самаре ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»
26 января 2018
148
В Самаре ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»
no photo
26 января 2018
146
В Самаре ограничат движение по улице Фрунзе
Самарская библиотека научит обходиться без интернета и отпразднует юбилей Гайдая
26 января 2018
158
Самарская библиотека научит обходиться без интернета и отпразднует юбилей Гайдая
При поддержке волонтеров в Самаре появится «кошачье отделение» для бездомных животных
26 января 2018
173
При поддержке волонтеров в Самаре появится «кошачье отделение» для бездомных животных
Главное за неделю в Самаре
26 января 2018
161
 
Главное за неделю в Самаре
Самарские полицейские нашли мать выброшенного на улицу ребенка
26 января 2018
240
Самарские полицейские нашли мать выброшенного на улицу ребенка
В Самаре впервые пройдет фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»
26 января 2018
168
В Самаре впервые пройдет фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»
Киноизмышлизм. «Движение вверх» - шедевр или переоцененный середняк?(6+)
26 января 2018
243
Киноизмышлизм. «Движение вверх» - шедевр или переоцененный середняк?(6+)
Лента новостей
26 января 2018 , 18:52
147
«Ракурс» бесплатно покажет фильмы с Шоном Коннери и Фэй Данауэй
В феврале киноклуб «Ракурс» продолжит знакомить всех желающих с классикой мирового...
26 января 2018 , 18:30
148
В Самаре ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»
Причина - проведение самарского классического лыжного марафона «Сокольи Горы»....
26 января 2018 , 18:01
146
В Самаре ограничат движение по улице Фрунзе
Это связано с празднованием 75-летия со дня образования 2 гвардейской общевойсковой армии...
26 января 2018 , 17:08
158
Самарская библиотека научит обходиться без интернета и отпразднует юбилей Гайдая
Центральная библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190б) приглашает вспомнить творчество...
26 января 2018 , 17:05
173
При поддержке волонтеров в Самаре появится «кошачье отделение» для бездомных животных
Приюту для животных «Надежда» в безвозмездное пользование передали двухэтажное...
26 января 2018 , 16:28
161
 
Главное за неделю в Самаре
 
26 января 2018 , 16:15
240
Самарские полицейские нашли мать выброшенного на улицу ребенка
Как ранее писал sgpress.ru, 11 января в полицию поступило сообщение об обнаружении...
26 января 2018 , 14:24
168
В Самаре впервые пройдет фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»
Он стартует на следующей неделе.
26 января 2018 , 14:19
243
Киноизмышлизм. «Движение вверх» - шедевр или переоцененный середняк?(6+)
«Настоящий блокбастер о баскетболе», «В нем есть правда жизни»,...
26 января 2018 , 13:07
180
В Самаре ищут подрядчика на зимнее содержание Московского шоссе и Ново-Садовой в марте, ноябре и декабре нынешнего года
Стоимость работ, разделенных на три лота, предварительно оценивается в 59,3 млн рублей....
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4564
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3139
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2855
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2796
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Как принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»
28 декабря 2017
2451
 
Как принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»
 
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3139
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2855
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2796
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
5 января 2018
1874
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
5 января 2018
1698
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.