В Самарском зоопарке отметят День сурка

Существует поверье: чтобы узнать, когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком 2 февраля. Считается, что если сурок в этот день вылезет из своей норы, увидит свою тень и залезет обратно - зима будет длиться еще шесть недель. Если же, вылезая из норы, грызун не увидит своей тени, то весна будет ранней.Посетители зоопарка узнают прогноз на весну 2018 года от питомцев зоопарка - степных сурков Ивана и Евы.Юных гостей ждет интересная игровая программа, конкурс свистунов, загадки о животных нашего края, викторина про животных. Все участники мероприятия получат памятные сувениры.