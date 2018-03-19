В Самарском зоопарке 22 марта пройдет праздник «Жаворонки»

Он посвящен старинной славянской традиции - встрече весны.



Считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны, а за ними и все перелетные птицы. Чтобы приблизить приход весны, в этот день пекли из теста птичек. Праздник проводили у обрядового деревца, которое украшали лентами, бумажными цветами и колокольчиками.



Самарский зоопарк решил поддержать эту традицию. Все желающие 22 марта в 13:00 смогут украсить деревце, поучаствовать в конкурсах и викторинах и своими руками слепить жаворонков. 0+