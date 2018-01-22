В Самарском университете создадут систему для управления группировками наноспутников

За счет нее возрастет оперативность прогнозирования природных катастроф.



Как сообщает пресс-служба Самарского университета, молодые самарские ученые выиграли грант на проект по разработке комплекса управления, навигации и связи наноспутника. Использование группировки космических аппаратов нанокласса поможет оперативно мониторить ионосферу, чтобы выявить признаки надвигающихся стихийных бедствий. Прототип комплекса будет протестирован на спутнике в космосе.



Для обработки данных мониторинга, полученных из космоса, нужно будет установить на борт космического аппарата собственный навигационный приемник. Однако навигационный приемник на наноспутнике не может работать постоянно, так как потребляет слишком много энергии. Поэтому они предлагают проводить измерения на борту наноспутника, а обрабатывать навигационные данные уже на Земле - это существенно сократит время работы приемника. Также ученым нужно разработать оперативную систему связи, которая позволит быстро и в большом объеме передавать информацию на Землю.