В Самарском университете разработали защиту от хакерских атак

Новая разработка, представляющая собой систему профилактики защиты интернет-сервисов от взломов, была представлена учеными Самарского университета на международной конференции «РусКрипто».Год назад ученые установили четыре сервера-ловушки (honeypot) с реальными IP-адресами в Самарской области, Республике Крым, Ростовской области и Соединенных Штатах Америки. На протяжении года они следили за различными видами атак на расставленные ловушки (сканирование портов, попытки доступа к web-серверам, к электронной почте, к управлению базами данных, попытками перехватить управление операционной системой), затем систематизировали их и в итоге создали «черный список» из подозрительных IP-адресов по каждому сервису.Для того, чтобы попасть в него, хакерам нужно было быть пойманным минимум на двух серверах-ловушках и трижды атаковать сервис (три прозвона или три попытки подобрать пароль).Защищать интернет-сервисы от подобных атак будет следующий алгоритм: с помощью программно-конфигурируемых сетей будет распространяться полученная база данных с адресами злоумышленников.- Благодаря программно-конфигурируемой сети мы можем «вакцинировать» её составленной нами базой данных подозрительных IP-адресов, после чего она сама сможет анализировать трафик, определять способы атаки с адресов из «черного списка» и, в конечном итоге, заблокирует действия злоумышленников, - говорит доцент кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Евгений Сагатов. Предложенный учеными алгоритм поможет администратору сети не только вовремя обнаружить взломанную рабочую станцию, но и предотвратить саму попытку взлома.