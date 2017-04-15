В Самарском университете провели конкурс красоты среди студенток-иностранок

Событием международного масштаба и великолепным шоу стал организованный студентами и преподавателями Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева конкурс «Мисс International».



Появление этого смотра красоты вполне закономерно. Растет рейтинг крупнейшего поволжского вуза, и все больше молодежи из других государств хочет получить образование в нашем городе - российской космической столице. Среди поступающих много прекрасных девушек.



Идея проведения мероприятия принадлежит аспиранту из Конго Венсесласу Оссиале, организатором конкурса выступило управление внеучебной работы вуза.



- Впервые наши студенты задумались о подобном конкурсе в 2015 году, когда приехали с форума иностранных студентов вузов России в Казани, - отметила организатор мероприятия, педагог-психолог Нина Иголкина. - И в этом учебном году в международном отделе университета решили пойти им навстречу.



В борьбе за корону «Первой мисс» университета конкурсантки прошли пять этапов отбора. Помимо основной победительницы путем голосования в социальных сетях определялась также «Мисс зрительских симпатий». Был установлен и ряд других номинаций.



Творческие и интеллектуальные способности девушек, их грациозность и харизматичность оценивало компетентное жюри. В его состав была приглашена победительница конкурса красоты «Мисс Самара - 2016» Сара Харун.



На первых двух этапах конкурса проходило знакомство с участницами. Девушки наряжались в национальные костюмы и рассказывали о себе, о своих странах и о своих увлечениях - на русском и родном языках.



Творческий конкурс выявил неповторимость каждой участницы. Наташа Молееле и Астрид Ниава неподражаемы в исполнении современных динамичных танцев. Ева Катте продемонстрировала прекрасные вокальные данные. Лиша Рокка и Мария Сепер представили фольклорные танцевальные композиции. Садорат Курбонова читала стихи любимого поэта

Бориса Пастернака.



Участницы конкурса прошли также испытание на общую эрудицию: они должны быть сведущи не только в культуре своих стран, но и знать также обычаи других народов, в том числе и проживающих в нашей губернии.



Завершающим этапом стало дефиле конкурсанток в вечерних платьях. Девушки продемонстрировали изящество, умение вести себя в обществе, способность представить себя и свой наряд в наиболее выигрышном свете. Особо хочется отметить молодых самарских стилистов и представителей домов модной одежды, которые не жалели ни сил, ни средств для того, чтобы

подчеркнуть индивидуальность и красоту каждой конкурсантки.



Для зрителей, пришедших на финал конкурса, состоялись розыгрыши призов. Им предложили участвовать в лотерее, а также

викторине на знание географии. Порадовали их и выступления участников артистических коллективов самарских вузов.



Что до итогов, то сразу в трех номинациях первое место заняла Ева Катте из Кении. Она была названа абсолютной победительницей конкурса «Мисс International», завоевала также приз зрительских симпатий и звание «Мисс грация». Но в выигрыше остались все конкурсантки. Вдобавок к множеству призов от местных салонов красоты, торговых компаний и туристических агентств они приобрели новых друзей и поклонников.



Лиша Рокка, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ЗВАНИЯ «МИСС ТВОРЧЕСТВО»:



• Я была очень рада принять участие в этом конкурсе. Мы смогли подружиться с остальными претендентками. Вместе нам выступать было не так страшно. Рада, что смогла показать людям культуру Непала, моей родины.



Мария Сепер, «МИСС ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ»:



• Я родилась в Казахстане, в городе Уральске, находящемся на стыке Европы и Азии. И очень хотела познакомить самарцев с тем, как живут их ближайшие соседи. Участвовать в конкурсе мне понравилось. Это очень ценный опыт. Я безумно рада, что познакомилась с множеством прекрасных людей. Все такие дружелюбные. Во время конкурса между всеми нами царила очень добрая и веселая атмосфера. Спасибо всем-всем!



Результаты конкурса



«Мисс International»: Абсолютная победительница - Ева Катте (Кения),

«Мисс целеустремленность» - Мария Сепер (Казахстан),

«Мисс индивидуальность» - Наташа Молееле (Ботсвана),

«Мисс творчество» - Лиша Рокка (Непал),

«Мисс грация» - Ева Катте (Кения),

«Мисс оригинальность» - Астрид Ниава (Камерун),

«Мисс изысканность» - Садорат Курбонова (Таджикистан),

«Мисс естественность» - Фам Чанг (Вьетнам).