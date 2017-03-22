В Самарском университете пройдет «Неделя карьеры»

Как сообщает пресс-служба университета, Неделя карьеры включает в себя встречи с руководителями передовых компаний в неформальной обстановке, мастер-классы, деловые игры, конкурсы на получение стипендий, стажировок, круглые столы и предложения от работодателей.Откроется акция Всероссийским студенческим карьерным форумом «Авиация и космонавтика». Он продлится 27 и 28 марта и предусматривает встречу ведущих предприятий аэрокосмической отрасли, вузов региона, студентов, центров занятости и карьеры университетов Проекта 5-100 и Консорциум аэрокосмических вузов России.27 марта – «День Аэрокосмической отрасли»28 марта – «День Экономики и управления»29 марта – «День тренингов и мастер-классов»30 марта - «День информационных технологий»31 марта – «День Event-технологий»Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (846) 267-44-99.