В Самарском университете пройдет «Неделя карьеры»
Она продлится с 27 по 31 марта. В рамках профориентационной акции студенты вузов Самары и области встретятся с российскими и международными работодателями.
Как сообщает пресс-служба университета, Неделя карьеры включает в себя встречи с руководителями передовых компаний в неформальной обстановке, мастер-классы, деловые игры, конкурсы на получение стипендий, стажировок, круглые столы и предложения от работодателей.
Откроется акция Всероссийским студенческим карьерным форумом «Авиация и космонавтика». Он продлится 27 и 28 марта и предусматривает встречу ведущих предприятий аэрокосмической отрасли, вузов региона, студентов, центров занятости и карьеры университетов Проекта 5-100 и Консорциум аэрокосмических вузов России.
Программа мероприятий:
27 марта – «День Аэрокосмической отрасли»
28 марта – «День Экономики и управления»
29 марта – «День тренингов и мастер-классов»
30 марта - «День информационных технологий»
31 марта – «День Event-технологий»
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (846) 267-44-99.
Как сообщает пресс-служба университета, Неделя карьеры включает в себя встречи с руководителями передовых компаний в неформальной обстановке, мастер-классы, деловые игры, конкурсы на получение стипендий, стажировок, круглые столы и предложения от работодателей.
Откроется акция Всероссийским студенческим карьерным форумом «Авиация и космонавтика». Он продлится 27 и 28 марта и предусматривает встречу ведущих предприятий аэрокосмической отрасли, вузов региона, студентов, центров занятости и карьеры университетов Проекта 5-100 и Консорциум аэрокосмических вузов России.
Программа мероприятий:
27 марта – «День Аэрокосмической отрасли»
28 марта – «День Экономики и управления»
29 марта – «День тренингов и мастер-классов»
30 марта - «День информационных технологий»
31 марта – «День Event-технологий»
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (846) 267-44-99.
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