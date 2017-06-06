В Самарском университете придумали, как сохранить сотовую связь при катастрофах

Разработка метода ведется совместно с учеными Крымского федерального университета.



Как сообщает пресс-служба Самарского университета, ученые вуза работают над организацией бесперебойной мобильной связи, когда вышки операторов сотовой связи (базовые станции) не работают. Например, во время техногенных катастроф, природных бедствий или при массовом отключении электроэнергии. В таких ситуациях перестает работать привычная цепочка: мобильный оператор - сотовая сеть - база-коммутатор.



- Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети: находить другие мобильные устройства и передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь в базовые станции. Для этого им не нужна ни сотовая связь, ни Интернет, - объясняет суть метода профессор Самарского университета Андрей Сухов.



Принцип действия таков: сигнал в виде зашифрованных данных передается от одного мобильного телефона к другому до тех пор, пока не найдет конкретного адресата. При этом смартфоны, не задействованные в сеансе связи, являются лишь проводниками сигнала, а значит, их владельцам совсем не обязательно «поднимать трубку», чтобы участвовать в процессе соединения определенных абонентов.



Данная технология позволяет оставаться на связи в чрезвычайных ситуациях спасателям и медикам, а также транслировать широким потоком видео в центральный штаб МЧС и передавать актуальную 3D-панораму местности.



Кроме того, самарские ученые разработали уникальные методы построения маршрута в сообществе мобильных устройств.



- Если вы, например, передаете сигнал из одного корпуса Самарского университета в другой, то он может идти долго - через все телефоны, находящиеся в округе, - объясняет Андрей Сухов. - Мы же предложили способ построения кратчайшего маршрута с минимальным числом переприемов.



Уже создан прототип устройства на основе мини-компьютера и обычного смартфона, который снабжен специальным программным обеспечением. В дальнейшем планируется создать мобильное приложение, которым смогут пользоваться все желающие.